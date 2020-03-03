宜蘭礁溪小吃店火警 3人輕傷 12:442020/03/03 中時 李忠一 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 礁溪鄉一家小吃部在今天上午疑因瓦斯外漏引發火勢，有3人輕傷送醫。（宜蘭縣消防局提供／李忠一宜蘭傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 宜蘭縣礁溪鄉一家小吃部，今天（3日）上午疑因瓦斯氣爆引發火勢，現場有3人傷，意識皆清楚，消防局已將傷者送往醫院治療。 消防局表示，火警發生在上午10時23分，消防局獲報後派遣頭城、礁溪等分隊救災人車前往現場，但抵達現場後已無明顯火勢，初步研判可能是疑因瓦斯外漏引起火災。 傷者是一對年約20多歲的姊弟，與1名1歲男童，女性傷患傷勢較輕，男性傷患有多處燒燙傷合併呼吸道灼傷，全身有20％至30％燒燙傷，須在加護病房觀察，男童則須住小兒科病房觀察。 (中時 ) #火警 #消防局 #現場 #礁溪鄉 #小吃 也許您會感興趣 推薦閱讀 228連假掃墓潮 竹縣消防局籲讓祖先平安過節 12:152020/02/28 社會 北市士林鐵皮工廠火警 消防副中隊長遭砸傷 17:142020/02/28 社會 五股工廠火警 民眾驚呼有「爆炸聲」 21:292020/02/29 社會 虱目魚肚到底怎麼吃？精華被挖掉他氣瘋 15:222020/03/01 日常 南175線車輛衝出邊坡起火 駕駛逃生不及喪命 12:112020/03/02 社會 慶生續攤酒客大亂鬥 大湖警啟動快打逮捕到案 13:102020/03/02 社會 米粉湯精髓？網：加這一味才銷魂 16:512020/03/02 日常 趕上班！國3快官5車連環撞 北上封閉嚴重回堵 09:032020/03/03 社會 旗山森林火警 海豚與黑鷹聯合搶救 09:292020/03/03 社會 彰化喬友大樓火警？騎樓冒煙引虛驚 10:272020/03/03 社會 社會熱門新聞 吳振吉女兒沉冤8年 辦公室照片掉落顯靈破案了 - 社會 當年魯蛇炫娶烏克蘭正妹 5年後辣妻變成… - 社會 花蓮脫逃假釋犯 竟是大台北計程車之狼 - 社會 正妹網求單純三溫暖 警神回笑翻上萬網友 - 社會 花蓮假釋犯棄電子腳鐐落跑 4小時候現身北市搶劫 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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