宜蘭縣礁溪鄉一家小吃部，今天（3日）上午疑因瓦斯氣爆引發火勢，現場有3人傷，意識皆清楚，消防局已將傷者送往醫院治療。

消防局表示，火警發生在上午10時23分，消防局獲報後派遣頭城、礁溪等分隊救災人車前往現場，但抵達現場後已無明顯火勢，初步研判可能是疑因瓦斯外漏引起火災。

傷者是一對年約20多歲的姊弟，與1名1歲男童，女性傷患傷勢較輕，男性傷患有多處燒燙傷合併呼吸道灼傷，全身有20％至30％燒燙傷，須在加護病房觀察，男童則須住小兒科病房觀察。

(中時 )