台灣運彩單場暨場中投注場次預告(3月3日~3月9日)

1.「籃球」：提供2場場中與5場單場投注。

雷霆上一戰被公鹿以47分血洗，貧弱的籃板能力直接遭到聯盟第一的公鹿踐踏，本週三(3/4)上午09:00 雷霆禍不單行將在主場迎戰同樣擁有頂級籃板能力的強隊-洛杉磯快艇，雷霆是否能根據上一場慘敗所得到的教訓及時補救呢？且看王牌控衛保羅用絕妙助攻抵禦快艇來襲。

聯盟東區之霸密爾瓦基公鹿本週六(3/7)上午11:30將前往洛杉磯與西區王者湖人來一場難得的頂尖對決，如此精彩的對戰有如本季的總冠軍提前登場，兩軍在去年12月中曾經交手一次，該役湖人在客場以7分之差惜敗，週六之戰絕對是湖人雪恥的大好機會！

2.「足球」：提供23場場中與28場單場投注。

週中盃賽日，歐洲各大聯賽的足總盃全面開戰。英格蘭足總盃來到16強階段，台灣運彩精選其中6場加開單場投注，當中最矚目的大戰就是3/4(三)03:45的切爾西對利物浦，紅軍利物浦週日在英超嚐到本季首敗，中止了與曼城並列史上最長的聯賽18連勝紀錄，但仍穩居榜首領先少賽1場的曼城22分；切爾西上週末被伯恩茅斯逼和痛失2分，第4名的位置已經岌岌可危。兩隊勢必要在足總盃尋求勝利，避免士氣進一步受到打擊。

還有德國足總盃8強，3/4(三)03:45沙爾克04對拜仁慕尼黑絕對是球迷期待一戰，在RB萊比錫和多特蒙德都相繼出局後，這場比賽已被視為冠軍前哨戰。義大利足總盃4強則進入第2回合，3/6(五)03:45拿坡里對國際米蘭，拿坡里首回合客勝國際米蘭，將力爭2013-14賽季奪冠後再次闖進決賽的機會，國米上一次打進決賽已是2010-11賽季，本季仍有機會向聯賽和足總盃「雙冠王」之路邁進。另一場準決賽3/5(四)03:45則由AC米蘭作客對尤文圖斯，首回合米蘭主場被尤文傷停時間追平，最近5年3度挺決賽都敗給尤文無緣冠軍，米蘭能否突破尤文封鎖將是一大看點。尤文壟斷義大利足總盃5年，直到上賽季才在8強被亞特蘭大淘汰，今年捲土重來，志在冠軍。

3.「網球」：精選賽事提供單場或場中投注。

本週有兩個女子280分積分的賽事同時舉行，分別是位於法國的WTA里昂公開賽以及墨西哥的WTA蒙特雷公開賽，WTA里昂公開賽第一種子是今年澳網冠軍的美國好手S.科寧、WTA蒙特雷公開賽則是由世界排名第7的烏克蘭單打好手絲薇托莉娜領銜，精彩網球賽事絕對不要錯過！

4.「冰球」：提供12場單場投注。

NHL國家冰球例行賽近尾聲，本週台灣運彩將提供多場西部外卡亂集團的精彩單場賽事。

週四(3/5)11:30，亞歷桑那土狼將作客溫哥華加人，土狼本季進攻端人才濟濟卻始終無法將戰力成功整合，此役挑戰西部主場戰績第二名的加人，將會是土狼本週賽程最艱困的一戰。

明尼蘇達荒野目前僅落後西部外卡第二的掠奪者1分，本週五(3/6)11:30及下週一(3/9)09:00將陸續作客聖荷西鯊魚及安納罕鴨。鯊魚與鴨隊本季戰績雖低迷不振，但主場作戰仍偶有佳作，荒野本季客場戰績也不若主場強勢，因此荒野仍須謹慎面對這兩支後段班的球隊。

芬蘭冰球例行賽同樣進入最後階段，目前排名第7的衛冕軍海門林納，本週三(3/4)00:30及週六(3/7)00:30，海門林納將分別面對勞馬鹿科與赫爾辛基兩支強權，這兩場硬戰海門林納都必須拿下才能避免先打季後挑戰賽的不利局面。

5.「排球」：提供2場單場及場中投注。

歐冠男排八強賽本週將進行第一輪賽事，週三(3/4)22:00義大利豪門佩魯賈將遠征新烏連戈伊挑戰火炬，波蘭球星里昂領軍的佩魯賈在小組賽以全勝晉級，火炬也以5勝1敗的佳績闖進八強，兩支勢均力敵的歐洲強權交手，精彩可期!

南韓V聯賽爐主韓國電力公社週四(3/5)18:00將作客挑戰現代資本天行者，電力公社近期苦吞11連敗，已一個半月不知贏球滋味，本季作客成績也僅有3勝13敗，此戰要成功復電難度不小。

(中時電子報)