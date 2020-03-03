新冠肺炎案例在全球持續增加，台灣也出現多起社區感染案例，為此國民黨立委賴士葆今日在立法院質詢時特別詢問行政院長蘇貞昌，口罩政策是否有所調整？但蘇貞昌再度表示，健康的人不用戴口罩，整體政策沒有改變。

賴士葆指出，有專家表示，新冠肺炎在全球爆發，幾十個國家患者增加中，因此過往健康的人不需戴口罩的政策應該改變，轉為健康的人也要戴口罩。他請問蘇貞昌如今政府的口罩政策是否改變了？

對此蘇貞昌回稱，「口罩政策一直都只有一個，就是要讓全民口罩不會亂，然後健康的人不用戴口罩，口罩給需要的人」，他補充，生病的人要戴口罩，乃至於去醫院或長時間處於密閉空間要戴口罩。衛福部長陳時中也說，政策大方向沒有變，依照處所和接觸情況決定是否要戴口罩，健康的人在通風良好處不用戴。

賴士葆追問蘇貞昌和陳時中是否認為專家呼籲健康的人如今也要戴口罩的說法講錯了？ 陳時中表示是「說法不同」，蘇貞昌則說，「我們條件有加嚴，不過整體政策沒有變，你還是要順時中比較好」

(中時 )