近日人力銀行上有一則徵人訊息，寫「某立法委員國會辦公室」，但並未說明是哪位立委。不過，有眼尖網友從聯絡電話發現端倪，疑似是國民黨立委吳斯懷在徵助理。

「某立法委員國會辦公室」刊登徵人訊息，歡迎優秀的年輕朋友，一起加入立法委員國會辦公室的工作行列，經營理念提到，如果你是熱愛台灣土地，願意捍衛及守護你我自己的國家「中華民國」，那麼我們誠摯地邀請您加入立法委員的團隊，即使沒有經驗也可以學習。

工作內容主要負責委員問政質詢稿撰寫，撰寫法律、預算及一般行政提案，並處理文宣及小編工作，還有選民服務、一般行政業務，月薪3萬元以上，地點在台北市中正區濟南路一段3-1號，也就是立法院委員研究大樓。

吳斯懷辦公室聯絡電話，與人力銀行網站上的相同。（圖／摘自立法院網站）

「某立委」徵助理，聯絡電話與吳斯懷立院辦公室一樣。（圖／摘自人力銀行網站）

聯絡人是一名「張先生」，但有網友從聯絡電話及傳真發現，號碼和吳斯懷在立法院網站上的資訊一樣。至於為何徵人訊息僅用「某立委」，也引發好奇。

(中時電子報)