亞大圖書館首創AI練功坊、體驗坊及人臉辨識、語音控制系統等設施；體驗坊內設置智慧醫療、智慧家居、無人車、無人機、無人工廠及機器人體驗區，成為AI智慧圖書館。圖為AI體驗坊內智慧醫療操作。（林欣儀攝）

亞洲大學推出高額獎學金招攬優秀新生。（亞大提供／林欣儀台中傳真）

大學學測成績出爐，各大學祭出高額獎學金招攬優秀新生。亞洲大學除延續以往新生最高可領480萬獎學金，另針對近年來最夯的AI產業，創新推動「AI菁英培育一條龍」計畫，設立全台唯一AI人工智慧學程博士班及高達20萬元新生AI獎學金，錄取者可優先進入程式設計菁英班。

「新生獎學金看得到也領得到！」亞大副校長兼教務長陳大正指出，只要大學學測各科滿級分、最高可領得360萬獎學金，若再加上海外雙聯碩、博士助學金最高120萬元，合計達480萬元，至今已有3名學生領取360、3人領得160萬，更有超過100人分別領取8至120萬元獎金學。

因應人工智慧潮流，亞大去年設立AI學院，並將AI課程列入通識教育。亞大AI人工智慧學院長曾憲雄表示，師生參加AI運用競賽陸續奪下2019年4項國家新創獎、2019自行車產業數位轉型AI應用競賽冠亞軍及KKBOX組冠軍等12巷大獎，展現AI教育優異成果。

因應時代產業需求，資訊電機學院院長許慶賢說，亞大也將AI課程列為通識教育、在各學院推動AI跨領域學程，資工系並設立大學部、碩士班AI學程，配合資電學院的AI學程博士班，形成一條龍教育，藉由深度學習、智慧醫療、智慧物聯網等課程培育菁英學生。

校長蔡進發強調，學校今年推出AI獎學金，只要學測、指考或統測的數學成績達頂標、前標，同時取得程式語言證照者，可領取20至40萬獎學金，優先進入程式設計菁英班，除可赴美國史丹佛大學等名校或NVIDIA公司研習，學校並將輔導進入中醫大醫療體系或長佳智能、長陽生醫等中亞聯大衍生企業，選擇再升學者學雜費比照國立大學。

(中時 )