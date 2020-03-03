美股上周重挫後，市場一股腦把源頭指向全球GDP下修，中國大陸、日本、台灣等的2020年GDP年增率同步被砍，引發包括美國總統川普在內，加大對聯準會或各國央行的降息壓力，瑞士寶盛亞洲區研究部主管馬修斯（Mark Matthews）今（3）日強調，「股市下跌和GDP下修沒有直接關係！」

馬修斯並進一步指出，依照美國目前的各項經濟數據顯示，沒有任何理由需要聯準會現在就採取降息動作。許多經濟體的第一季GDP表現不佳，關鍵來自抗疫所需的隔離、停工，導致生產力降低，影響到供應鏈的正常運作。

瑞士寶盛為瑞士重量級私人銀行集團，今天上午以電話會議的方式，與台、星港等亞洲媒體，分析新冠疫情對亞洲經濟及市場影響的最新看法。

美股上周大跳水的跌法，把投資人嚇到吃手手。馬修斯也把時間拉長到100年，告訴投資人，美股史上有6次大跌記錄，上周的下跌之後，大盤指數都還比這6次來的高出許多，建議投資人不必因此完全退出美股，資產配置上，原先建議有58％的股票佔比，還是可以保留，能把握到股市低點回升的大好契機。

(工商 )