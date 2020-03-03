美國降息預期推動道瓊狂飆近1300點，創下史上最大單日漲點，美股之光蘋果的股價也受惠飆漲9.31％，也為蘋果最大代工廠鴻海（2317）下午即將召開的法說會帶來好兆頭，在蘋果供應鏈齊心大漲下，鴻海也搶先啟動法說會行情，不僅成功重新收復80元整數關卡，盤中都維持上漲逾3％的強勢。

鴻海2019年開始落實公司治理，敲定每半年舉行一次法說會，惟距離前次召開法說會的時間2019年11月13日，時間還不到4個月，此次提前召開，市場預料應該是為了釐清市場對新冠肺炎的疑慮，詎料包括集團如何落實防疫措施、目前各廠復工進度、產線的調配，甚或是口罩自製率都是市場關注的重點，此外，首季的營運概況、全年景氣展望以及資本支出也會是法人聚焦的焦點。

受限於疫情尚未有效控制，此次的鴻海法說會也從善如流，改以線上的方式召開，但董事長劉揚偉、鴻海財務長黃德才等高層仍將親自與會，以示對此次法說會的重視。

(工商 )