2020「亞太國際風力發電展」3日在大陸「新冠肺炎」（COVID-19）疫情之下開幕，經濟部次長曾文生南下主持，他說，台灣的離岸風電已經標出5.7GW，除了要帶動國內外投資產業鏈，落實在地化之外，希望我國成為亞洲風電標竿，躍升為外商發展風電能源的亞洲基地。

台唯一、亞洲第二大的「亞太國際風力發電展」3日在高雄展覽館開展，一連展出3天，3日的開幕儀式，由經濟部次長曾文生、安益集團總裁涂建國等人主持，多國駐台代表處官員、在地的高雄經發局副局長高鎮遠、海洋局副局長黃登福等人與會。

涂建國指出，今年在經濟部、海洋委員會及高雄市政府大力支持之下，共有來自13國、130家業者參加展出，比去年的規模成長50％，其中，丹麥、荷蘭、英國、法國、美國、德國、瑞典等7國，更以國家館形式擴大展出。

他說，今年的風電展，更促成多艘離岸風電工作船，首度駛入高雄港區展出，讓業者及民眾得以一睹其面貌，包括停泊在新光碼頭的亞洲海力打撈公司所屬天行者多功能工作船、守護2號近海作業工作船、守護4號工作船；停泊在嘉信碼頭、隸屬宏華營造的宏隼一號、宏隼三號CTV (Crew Transfer Vessel) 人員運輸船；還有停泊在亞灣碼頭，屬於臺英風電的堅定號工作船。

曾文生表示，他在2年前，提出在高雄展覽館舉辦風電展的構想，今年更首度在港灣展示海事工作船，「安益集團做到了」，儘管面對大陸「新冠肺炎」（COVID-19）疫情的威脅，但是，離岸風電業者本就具有面對風險與挑戰的管理經驗，2020「亞太國際風力發電展」如期舉辦，正好可以利用此一機會展現出離岸風電業界的專業能力。

曾文生指出，政府已經標出的離岸風電規模，已達5.7GW，工程並且陸續進行中，包括我國的風電國家隊、以及國外的專業團隊，都全力以赴，要為台灣提供足夠的乾淨能源。

他透露，上週有一次的機會，與一位國外開發商總裁交流，對方對我國製造業的專業能力，大加肯定，能夠在短期內，即完成碼頭、工廠、與生產等複雜的工作，真的值得讚賞。

曾文生指出，台灣的離岸風電產業，除了要帶動國內外投資產業鏈，進而落實在地化之外，希望未來，我國成為亞洲風電產業的標竿，並躍升成為外商發展風電能源的亞洲基地。

(工商 )