仲量聯行發佈最新2019年第四季全球資本流動報告顯示，2019年是全球商業地產投資最活躍的一年，全年成交總額達到創紀錄的8,000億美元，較同期增長4%。其中，2019年第四季，全球商業地產投資較同期增長10%，達到2,450億美元。仲量聯行認為，2020年的投資量持續受到國際政治與總體經濟不確定性的影響，儘管有一些跡象表明，全球經濟增長可能略有回升，但地緣政治緊張局勢升級，仍舊令人擔憂；而新冠肺炎疫情無疑會影響企業信貸的快速增長，不過，投資者對商業地產投資仍保持興趣，但會秉持謹慎態度、選擇性地投資，預計全球商業地產投資額在2020年將下降0-5%(約7,800億美元)。

仲量聯行亞太區投資業務執行長Stuart Crow表示，2020年，亞太區商業地產市場的基本面，依舊是吸引投資者的主要因素。儘管面臨總體經濟的挑戰，加上新冠疫情發展難以預測，但長期來看，投資者情緒仍非常樂觀。我們預計投資者的策略會更有選擇性，並轉向物流、住宅和資料中心，藉此提高資產多樣性。持續的低利率環境和央行的支持性政策也將抵消一些總體上的不利因素，並為投資者的跨境投資提供更多信心。

仲量聯行台灣董事總經理表示，去年第四季交易放緩，顯示全球與台灣的資金相對豐沛，不動產仍是投資人競逐標的。就台灣而言，商用不動產長期被低估，租金也處相對低點，因此持續吸引外資關注，壽險與本地資金也在積極尋求機會；受到疫情影響，部分交易延遲，預期下半年疫情緩解後，商用不動產交易將增長。部分資產持有者利用這段期間進行資產處分或活化，過去市場上較稀有的物件也可能在這段時間釋出，投資人可掌握時機進場。

2019年第四季的全球商業地產跨境投資交易額飆升至1,070億美元，僅次於2017年第四季的最高交易記錄，而2019年全年跨境交易總額達到3,490億美元。跨區的資本流動顯著地增加，資金量達2,540億美元，並遠高於長期平均水準1,770億美元。2019年也是工業地產投資最活躍的一年，其全球投資總額增長了24%，達到1,660億美元；值得一提的是，其中，536億美元屬於跨境投資。這顯示工業地產擁有強大吸引力，使得投資者為了尋找該類型的資產投資機會，目光也投向境外市場。

(時報資訊)