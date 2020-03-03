大立光(3008)將於5日公布2月合併營收，由於大陸地區客戶延後復工，2月工作天數減少，大立光表示，2月拉貨動能將較1月下滑，日系外資出具最新報告，重申「買進」評等，但目標價由5500元下修至5240元，大立光今天盤中股價跟隨蘋果腳步強勢大漲。

受到農曆年長假及淡季影響，大立光1月合併營收為41.1億元，月減19.4%，年成長22.34%。

新冠肺炎疫情在全球蔓延，衝擊全球智慧型手機需求，不過智慧型手機鏡頭規格持續提升，除高畫素、多鏡頭、大光圈及廣角，亦新增3D感測、TOF、屏幕指紋辨識、AR/VR等新應用，中高階光學鏡頭目前仍是供不應求，加上大立光產能自去年下半年一直處於滿載，外資認為，新冠肺炎疫情導致拉貨遞延反而讓大立光產能喘一口氣。

日系外資最新報告指出，受到新冠肺炎疫情衝擊，日前已將2020年大陸智慧型手機出貨調降12.5%至3.5億支，較去年下跌8%，意謂著今年第1季、第2季大陸智慧型手機出貨將分別年減30%，以及10%至20%，不過，儘管終端需求受新冠肺炎疫情影響走弱，但卻有助於紓解大立光產能吃緊疑慮，尤其大立光產能多數來自於台灣，受疫情影響較小，可在淡季擁有更多彈性準備未來需求，預估大立光今年第2季營收將季增約26%。

日系外資表示，相機規格持續提升趨勢未變，看好大立光在6P、7P、8P鏡頭及高階規格鏡頭的領先地位，不過為反應新冠肺炎疫情影響，下修大立光2020年、2021年每股盈餘預估至235.25元及263.18元，降幅分別為14.4%、5.6%。

大立光2019年合併營收為607.45億元，年成長21.61%，創下歷年新高，營業毛利為419.43億元，年成長22.1%，創下歷年新高，合併毛利率為69.05%，年增0.27個百分點，營業淨利為365.06億元，年成長23.28%，創下歷年新高，稅前盈餘為365.8億元，年成長17.26%，稅後盈餘為282.62億元，年成長15.97%，創下歷年新高，每股盈餘為210.69元；大立光往年配息率約在35%到37%，若依此來估算，大立光今年配息有機會創下歷年新高。

(時報資訊)