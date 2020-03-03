七國集團（G7）財長及央行行長今天（3日）舉行電話會議，討論新冠肺炎疫情及經濟應對措施。美國3大股指攀升4.5%至5.1%，其中，道指飆高逾1293點，創下歷史最大單日上漲點數，並為2009年以來最大的單日漲幅。瑞銀財富管理投資總監辦公室指出，央行們的強心針之後，未來數周將出現更多利好消息，包括抗病毒藥物Remdesivir臨床測試進展；由於全球積極防控疫情，全球經濟在第一季度受重擊，之後將快速反彈。

繼美國FED後，日本央行行長黑田東彥昨天也罕見地發表聲明，他表示將密切關注未來發展，不排除通過合適的市場操作及資產購買計劃，提供充裕的流動性，並確保金融市場穩定。

然而，瑞銀認為這份聲明並沒有暗示日央行在短期內採取寬鬆，只要日圓平穩於當前水平，日本未必落實寬鬆行動。不過，面對全球金融市場劇烈震盪，我們不排除多家主要央行作出協調，日本則可能選擇調低10年期國債收益率10個基點。

受疫情影響，中國2月製造業採購經理指數（PMI）下挫至35.7，瑞銀認為3月PMI將會反彈，並在二季度重回50附近。中國一季度經濟增長受到重擊，但積壓的需求、庫存回補，以及政策支持將驅動經濟V型反彈，其中，人民銀行年內可能降準100至300個基點，以及調低中期借貸便利利率10至20個基點。

美FED主席鮑威爾上周五（28日）表示，儘管美國經濟基本面仍然強韌，但疫情對經濟活動構成的風險不斷演變，央行正密切監視疫情發展及經濟狀況，並會使用合適的工具去支持經濟。根據芝加哥商品交易所的FedWatch顯示，FED本月18日減息50個基點的概率是100%。

瑞銀預期歐元將挑戰1.05美元，而非1.15美元。歐元最近的漲勢，瑞銀認為只是反映：1.股市及美元此前連續多個禮拜上漲，最終還是要回調；2.不少利差交易都是利用歐元融資，上周相關交易大規模平倉，從而拉動歐元。從價格及短期估值而言，歐元在1.10至1.12美元左右見頂，去年8月起歐元也常受制於此水平。不少國家已陸續寬鬆政策，一旦疫情受控，股市及美元穩定過來，歐元將再次面臨壓力；即便疫情持續，我們認為避險資金重投美元的懷抱，同樣讓歐元承壓。不過，隨著環球經濟及貿易逐步恢復，歐元將走出價值被低估的陰霾，瑞銀預期歐元下半年緩步走高，6月及9月末目標分別為1.17至1.19美元。

(時報資訊)