第17季SBL超級籃球聯賽下半季將在本周六（7日）於板橋體育館展開，因新冠肺炎疫情尚未趨緩，中華民國籃球協會今天發文公告確定下半季6周例行賽全部不開放持票觀眾進場，以維護參賽選手、工作人員及民眾健康。

籃協表示，第17季SBL下半季在板橋、彰化、高雄巨蛋三個場地的例行賽均採閉門方式進行比賽，原本周四、周五「學生推廣日」活動憑學生證及穿著制服免費入場，以及周六、周日各級學校申請免費觀賽活動也一併取消。

已經購票的球迷，即日起到4月20日可至年代售票系統辦理退費，依票面金額辦理全額退費，若有退票手續費也會一起退還，退票方式如下：

2020/04/20 前透過年代售票郵寄或親洽辦理（不收手續費及匯費，郵寄費用主辦單位吸收）

（1）郵寄退票:（以收到票券日計算，不以郵戳為憑），下載退票申請表格後填寫 姓名、電話等相關資料並附票券正本及匯款帳戶封面影印本，以掛號郵寄:

40460 台中市北區中清路一段 447 號 17 樓年代售票退票處收。

80274 高雄市苓雅區中正二路 141 號 7 樓之 2 年代售票退票處收。

（2）親洽辦理:退票一律為匯款方式，請攜帶票券正本及匯款帳戶封面影印本:

台北年代總公司 02-2341-9898

營業時間:週一至週五 09:00 至 20:00

台北市瑞湖街 39 號 4 樓（請攜帶證件換證上樓）

台中年代 04-2292-5321

營業時間:週一至週五 09:00 至 18:00

台中市北區中清路一段 447 號 17 樓

高雄年代 07-225-6360

營業時間:週一至週五 09:00 至 18:00

高雄市苓雅區中正二路 141 號 7 樓之 2 退票款將於收件後第四個星期五匯入，將不另行通知，敬請主動向銀行端查詢。

(中時 )