斥資2500萬元，自來水公司第六區管理處於台南麻豆區安業地區進行管線汰舊換新工程業，日前已完工，安業、安正、井東、謝厝寮等4個里里民此後可享有更高品質的民生用水。

台水公司第六區管理處林國清處長表示，為降低漏水及提升民眾用水品質，自來水公司積極籌措經費辦理管線更新，此項管汰工程汰換長度達1815公尺，除將原有管線換新，更將原本管徑150公釐及200公釐皆更換成管徑200公釐。

此外，管材上選用更優質的延性鑄鐵管，較原本的塑膠管線使用年限更長，延展性佳也較耐震，不僅提升水壓，也較不容易發生漏水情形，埋管完成後可有效提升該地區民生用水品質。

林國清表示，水公司除每年訂有管線汰換計畫外，亦設置分區管網隨時監控各地區供水壓力，及定期派員巡檢，遇可疑漏水處檢測漏人員並即時配合進場實施檢測漏作業，期透過多元管道降低漏水率，同時亦守護民眾用水無虞。

(中時 )