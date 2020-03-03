桃園市長鄭文燦昨天表示接獲廠商反應，由於政府沒有禁止出口額溫槍，所以目前相關訂單都是來自中國，因此建議中央應暫時禁止額溫槍出口，以供國內防疫所需。

日前各學校機關已經陸續收到教育部發下的額溫槍，以桃園市為例，大約每2個班級共用一支額溫槍，但實際上似乎不敷使用，社群媒體上就有不少民眾詢問：「哪裡可以買到額溫槍？」網友好奇為何一定要額溫槍，難道耳溫槍不行嗎？版主回答：「因為要提供給老師當學生測量體溫，耳溫槍每用完一次就要消毒，太過耗時，所以才指定要額溫槍。」

網友紛紛提供不少購買管道，但唯一的共通點就是價格都要翻倍，一支原本1~2000元左右的額溫槍，現在甚至有人賣到5000元，稍微佛心一點的賣家也要收3000元左右，許多人也抱怨連連，「我的公司跟醫材供應商叫貨，等了一個月都還沒來」、「我一個月前從美國網購買額溫槍，現在都還沒排到空運呢！」

因為額溫槍不敷使用，許多老師也會請學生自備耳溫槍或額溫槍，就有媽媽連跑好幾家藥局都買不到任何測量體溫的商品，好不容易終於有一家藥局老闆說：「還剩一支耳溫槍！」讓這位媽媽直呼好幸運，其實此話不假，原來這支耳溫槍意外掉落在店家角落，一直沒被發現才遺留至今，也由此可見額溫槍、耳溫槍多麼彌足珍貴。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)