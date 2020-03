因為新冠肺炎(COVID-19)在中國大陸之外其他國家的疫情持續升溫(包含日本、南韓、伊朗、義大利等國),已有不少科技大廠旗下的員工爆出確診案例。為了避免疫情影響持續擴大,Google、Facebook 以及微軟等廠商都陸續宣布取消旗下活動,並公告員工遠距在家上班、禁止非必要出差行程等新規。

旗下員工確診案例陸續出現

科技大廠旗下員工確診新冠肺炎的病例數持續出現。南韓部分,三星電子龜尾工廠在 3 月 2 日爆出第四例確診案例,據了解該工廠是生產的是可折疊螢幕手機 Galaxy Z Flip 和 Galaxy Fold。而 LD Display 在龜尾的手機顯示螢幕工廠也有員工確診。爆出確診後,這兩家工廠都已經停工,三星龜尾工廠因為數度爆出員工確診,先前已兩度停工。三星現在已經要求員工避免國內外出差的行程。

美國科技廠鼓吹在家辦公 改線上面試

美國科技廠這邊,Google 則是證實一位在蘇黎世辦事處的員工確診。Google 方面指出該員工在出現症狀之前,只在辦公室待了一小段時間,實施按照公共衛生官員建議採取的預防措施後,Google 蘇黎世辦事處仍將持續開放。而因愛爾蘭在 2 月 29 日出境內首例新冠肺炎確診案例,而駐都柏林的一位員工出現類流感症狀,與這位員工有密切接的員工都被要求在家工作直到釐清風險。而為防疫,Google 在 3 月 3 日要求歐洲都柏林總部超過 8000 名員工演習在家工作,預計周三返回工作岡位。

亞馬遜(Amazon.com)則是在 3 月 1 日對外確認,該公司在義大利米蘭的兩位員工確診新冠肺炎,目前已進行隔離,並將向員工提供必要支援。為了防疫,亞馬遜以及 Facebook 現在都禁止員工進行非必要的出差,且招聘都改為線上面試,而非面對面接觸的面試;而 Facebook 已禁止外來訪客進入辦公室。

由於憂心新冠肺炎疫情,Twitter 方面周一表示,強烈建議全球近 5000 名員工在家辦公。Twitter 方面要求在新冠肺炎較為嚴重的地區,也就是香港、日本、韓國辦公室的員工都必須在家辦公,其他地區的辦公室則就對想到辦公室工作的員工開放;且表示目前它們正在努力讓內部會議、員工大會以及其他的重要任務可以透過線上方式遠程參加。目前,Twitter 已經暫停員工非必要的出差,並且主動退出了 3 月 13 日至 22 日預計在德州舉辦的 SWSX 大會。

近日,在美國、日本、南韓、義大利、伊朗等國的新冠肺炎疫情升溫速度飆升。累積至 3 日 12:00 為止,根據 WHO 以及美國 CDC 統計,在美國地區確診案例有 105 例,死亡 6 例;南韓確診案例 4812 例,死亡 28 例;在全球新冠肺炎確診案例則有 90936 例,死亡 3117 例,最大宗的確診病例仍舊位在中國大陸境內,目前確診案例有 80151 例,死亡 2944 例。近期根據中國大陸以及 WHO 統計,在中國大陸之外的新冠肺炎確診案例增加速度已超越中國大陸,全球五大洲都已淪陷,而 WHO 在 2 月 29 日已將新冠肺炎的全球風險級別提高為「非常高」。

