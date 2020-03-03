央行今標售364天期存單，金額新台幣1700億元，得標加權平均利率為0.513%，今投標倍數為2.23。今天得標加權平均利率較前次發行下滑3個基本點。

雖然本期364天期存單再較前次發行利下滑，但仍守住0.5%的關卡。364天期單得標加權平均利率最低是0.338%，是在民國105年8月4日所發行。

(時報資訊)