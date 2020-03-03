《金融》今標售364天期存單，得標加權平均利率為0.513％ 13:072020/03/03 時報資訊 任珮云 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 央行今標售364天期存單，金額新台幣1700億元，得標加權平均利率為0.513%，今投標倍數為2.23。今天得標加權平均利率較前次發行下滑3個基本點。 雖然本期364天期存單再較前次發行利下滑，但仍守住0.5%的關卡。364天期單得標加權平均利率最低是0.338%，是在民國105年8月4日所發行。 (時報資訊) #64 #天期 #得標加權平均利率 #存單 #發行 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸證監會：3月1日起公司債券公開發行實行註冊制 17:542020/03/01 財經 公司債暫停上市制度 陸取消 04:102020/03/02 焦點新聞 國巨籌資一分為二 GDR＋公司債兩路並進 18:142020/03/02 財經 把脈金融趨勢－伊斯蘭債 震盪局勢無法忽視的伊類資產 04:102020/03/03 全球財經 《電子零件》國巨擬海外募資9.3億美元，GDR、ECB並行 08:522020/03/03 財經 財經熱門新聞 美妝老牌店美華泰不堪虧損 5月底全台15間店全收 - 財經 該聽川普的！ 蘋果供應鏈全押陸慘遭鎖死 - 財經 外資把錢藏在這！ 老謝揭露美股今晚走勢 - 財經 死多頭小心了！A神警告散戶逃命時機 - 財經 油價跌落50美元 美頁岩油商垮了409家 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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