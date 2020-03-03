崇佑董事會決議 今年將配0.8元現金股利 13:092020/03/03 工商 袁延壽 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 金屬輕鋼架廠崇佑-KY(5543)董事會3日決議，今年將以法定盈餘公積、資本公積，每股發放現金股利0.8元；崇佑指出，今年將全力衝刺東南亞市場的營運績效，預期今年在東南亞市場的營業額應可倍增。 崇佑2019年的稅後淨利2251萬元，EPS0.63元。 持續看好金屬天花板、金屬隔間牆體等高值產品的發展前景，崇佑已在去年的第三季啟動金屬天花板、金屬隔間牆體擴增產線計畫；崇佑指出，預計今年投產，未來在金屬天花板的產量上可大幅增加80％，金屬隔間牆體的產量也可增加95％。 (工商 ) #崇佑 #金屬 #年將 #金屬隔間牆體 #天花板 也許您會感興趣 推薦閱讀 《電腦設備》研華入股銳鼎2成，攻智慧製造商機 09:432020/03/02 財經 《業績-電機》突破6億天花板，豐祥-KY 2019年獲利創新高 11:252020/03/02 財經 研華入股銳鼎 擴大智慧製造共創布局 10:502020/03/03 財經 財經熱門新聞 連虧13年！bossini放棄台灣業務 7月底關51家分店 - 財經 油價跌落50美元 美頁岩油商垮了409家 - 財經 外資把錢藏在這！ 老謝揭露美股今晚走勢 - 財經 英國母嬰用品mothercare 九月底退出台灣市場 - 即時 台塑四寶 擬發950億股息 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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