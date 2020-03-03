金屬輕鋼架廠崇佑-KY(5543)董事會3日決議，今年將以法定盈餘公積、資本公積，每股發放現金股利0.8元；崇佑指出，今年將全力衝刺東南亞市場的營運績效，預期今年在東南亞市場的營業額應可倍增。

崇佑2019年的稅後淨利2251萬元，EPS0.63元。

持續看好金屬天花板、金屬隔間牆體等高值產品的發展前景，崇佑已在去年的第三季啟動金屬天花板、金屬隔間牆體擴增產線計畫；崇佑指出，預計今年投產，未來在金屬天花板的產量上可大幅增加80％，金屬隔間牆體的產量也可增加95％。

(工商 )