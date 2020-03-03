台中市唯一設有無障礙「輪椅盪鞦韆」的英才公園，市議員江肇國、賴佳微3日發現「輪椅盪鞦韆」，不僅無踏板可讓輪椅上去，周圍也無設置防護圍籬；他縣市同樣耗資百萬，設施卻是國外進口，抨擊台中市難道是買到山寨版？要求市府限期改善。

江肇國表示，市府說要積極推動友善共融公園，斥資百萬在英才公園設置的「輪椅盪鞦韆」，是專為輪椅族設計；卻發現根本沒有踏板可讓輪椅直接上鞦韆，且現在設置的「輪椅鞦韆」也無安全扣繩可防止輪椅脫落，他強烈質疑市府這樣的設計險象環生，毫無安全防護。

賴佳微說，英才公園是她長期關切的公園，與市府會勘、考察多次，才讓英才公園有如今活潑、光明樣貌。台北花博公園同樣耗資百萬，不但輪椅鞦韆是國外進口，周圍還設置防護圍籬；英才公園才剛改建完工未久，市府號稱斥資百萬輪椅鞦韆卻是這樣的簡易？難道是山寨版？

賴佳微、江肇國指出，市府說要打造友善共融公園議員一定全力支持，但希望市府在規畫上能更加妥善，更要在前置設計與後續維護多用點心；尤其國內、外已有多處案例可參考，除融合在地特色，設施上更要讓遊憩者玩得安心又安全才是重點，也才能讓人真正感受到市府的用心。

(中時 )