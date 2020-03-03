韓國疫情升溫，軍隊加強消毒。

新冠肺炎蔓延韓國，至今已有近5千人確診，國人甚愛旅遊的首爾也有近百人確診，當中重災區是一間大學附屬醫院，包括醫護人員在內，共有14人確診，已出現院內群聚感染。

韓國2日新增600例新冠肺炎確診病例，目前境內已有4,812人染疫。值得注意的是，國人特愛旅行的首爾至今已有98人確診，根據韓國中央防疫對策本部的統計數據，首爾昨（2）日就新增7例確診。

當中重災區是位在西北邊的韓國天主教大學附設恩平聖母醫院（Catholic University of Korea Eunpyeong St. Mary's Hospital）。韓聯社報導，至今，該院已有14人確診，患者包含病患、醫院員工以及病患家屬，是首爾最大的群聚感染案例。

韓國中央防疫對策本部的數據指出，首爾確診病例中，2例和新天地教會相關，3例和韓國最大教會明成教會（Myungsung Church／명성교회）相關。明成教會位在首爾江東地區，一名牧師日前確診，還被爆出，曾和2,000名教徒一起做周日禮拜。

目前首爾全市已幾近淪陷，除了中區、龍山區、江北區還未出現確診病例外，包括繁忙的江南區等其餘22個區都已出現確診病例。

針對疫情升溫，首爾市長朴元淳（Won-soon Park）日前呼籲民眾，接下來14天避免非必要的社交拜訪及聚會。

(中時電子報)