嘉義市成功爭取到2021台灣設計展主辦權，為彰雲嘉嘉地區第一次舉辦設計展，對市府來說意義非凡，市長黃敏惠今3日強調，爭取到主辦權就是責任的開始，2021年台灣設計展絕對不會是一次的活動，即日起到明年9月設計展期間，大家全部動起來， 「打造嘉義市為台灣設計展2.0的典範！」。

2021台灣設計展主辦權日前揭曉，由嘉義市拔得頭籌獲得主辦權，黃敏惠表示，申請過程非常艱辛，其他的縣市經常是多次爭取才獲得，這次透過各個局處及民間力量的團結合作，讓評審們為之驚艷，看見嘉義市的企圖心與潛力，促使嘉義市第一次申請就成功。

此次嘉義市在眾多競爭城市中脫穎而出，端出「家意-以城為家City as Home」的概念，透過嘉義市東道主的熱情款待，深掘、創造與體驗嘉的意義，讓南來北往的旅人，都能深刻體驗嘉義市獨特魅力及人情味，至於主場館則選在歷史建築的嘉義製材所、嘉義舊監獄及嘉義市文化創意產業園區，透過文化新絲路的串聯，重新規畫城市設計。

「台灣設計展」自2003年起推動至今，每年透過徵選方式與地方政府合作，曾在台北、高雄、台南、台中、台東、宜蘭及屏東等7個縣市、10個以上的地域舉辦，為台灣設計界的年度指標活動，經過17年的努力與推動，已有超過1000萬以上的參觀人次。

(中時 )