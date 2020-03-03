有「國標舞女王」稱號的女星劉真，日前因心臟問題入院搶救，今天（3日)已經進入第26天，目前暫時靠裝上心室輔助器續命，等待換心機會。心臟權威、振興醫院院長魏崢，今天上午受訪表示，他不清楚劉真病情，但他坦言，心室輔助器裝久了，的確會有可能出現血栓、血球破壞等副作用問題。也有振興醫院心臟科醫師指出，短期的心室輔助器，有患者最久裝3個多月，撐到換心才拆除，但器捐得看患者是否清醒、血型是否吻合，每個條件都是活命關鍵。

魏崢今天被問到劉真的心臟疾病病情，他表示由於劉真不是他的患者，因此他不便評論。不過他提到，心室輔助器裝的時間越久，的確有可能會出現血栓、血球破壞等問題，且患者若持續出現意識不清症狀，就算排到了換心機會，也沒辦法立即進行。

魏崢也指出，就新聞報導劉真現在的病況，他判斷應該屬於「1A」最危險等級，應該在器官捐贈的順序上，不會把她排在太後面。劉真家屬現在要擔心的，反而是劉真的血型是O型，就只能接受O型，在配對上機率會比較低。

振興醫院心臟血管外科主治醫師李永在則指出，振興醫院做過短期心室輔助器最久裝了3個多月、長期則有裝了1至2年，最後都有順利等到換心。不過因為心室輔助器，是屬於體外循環，人體長期靠這個輔助器，容易有感染、血栓、血球破壞、肝腎功能異常等問題，需要嚴密監控病情發展，搭配心臟移植及時到位，劉真才能有成功續命的機會。

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(中時電子報)