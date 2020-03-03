旺旺集團捐助台中市政的水神生成機產製的微酸性電解次氯酸水，讓駕駛開到那裡、就能消毒到那裡。（陳世宗攝）

旺旺集團捐助台中市政的水神生成機產製的微酸性電解次氯酸水，讓駕駛開到那裡、就能消毒到那裡。（陳世宗攝）

因應新冠肺炎疫情蔓延，旺旺集團捐借給台中市政府交通局4台水神生成機，產製的微酸性電解次氯酸水；提供台灣燈會期間民眾搭乘接駁車上下車時消毒，及全市8000輛計程車駕駛自主消毒使用。交通局運輸管理科長粱蕙嬿指出，駕駛都感到既方便又貼心，開到那裡就能消毒到那裡。

台中市政府交通局說，因應新冠肺炎疫情蔓延，交通局獲旺旺集團捐借4台水神生成機，其中有3台抗菌生成機生產的微酸性電解次氯酸水，2020台灣燈會期間期間提供給接駁車使用；平日1天有320輛、周六及周日1天有580輛受惠，為民眾搭車參觀燈會防疫把關。

交通局表示，為使防疫資源更妥善調度及運用，2月19日起透過旺旺集團捐助的水神生成機，每天產製的微酸性電解次氯酸水免費提供給計程車駕駛進行自主消毒防疫；該局停車場每天免費提供每位駕駛1000cc微酸性電解次氯酸水供計程車駕駛人自主消毒。

「我怕客人、客人也怕我！」計程車駕駛黃俊成說，他覺得酒精消毒味道太重，一度自行去買次氯酸水來消毒，1瓶250CC就要600元；感謝旺旺集團捐助市府水神生成機，透過交通局免費服務計程車使用，讓他覺得很方便又省錢，每天回家先消毒一遍，載客當乘客下車後隨時就能消毒，方便又貼心。

計程車張姓駕駛說，新冠肺炎疫情如「不定時炸彈」，不僅乘客搭乘計程車怕被感染，開車的駕駛更是「剉列等」，每天面對難以預期的客人，除怕自己載到

感染新冠肺炎的病人外，更怕將病菌帶回家傳染給家人；所幸有旺旺集團的微酸性電解次氯酸水每天隨時消毒，讓乘客都能放心搭乘台中市的計程車。

粱蕙嬿科長強調，市府水神持續免費提供，請計程車駕駛週一至週五上午9時至12時及下午2時至5時，攜帶執業登記證並自備1000cc以下不透光容器至該局裝取；為讓民眾方便辨識已消毒完成的計程車，交通局印製有專屬告示貼紙，提供計程車駕駛索取張貼，讓民眾搭車更安心！

(中時 )