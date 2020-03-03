為提升徵、留才競爭力，並提升全體員工士氣以因應疫情復工及全球各廠區擴產計畫，英濟(3294)自今年起實施員工持股信託制度，而英濟亦在台灣嘉義、馬來西亞及墨西哥建廠擴產，全球化佈局可望在今年完成，因應供應鏈移轉需求。

新冠肺炎疫情在全球蔓延，導致大陸地區復工緩慢，復工後更因嚴格人員管制，各廠缺工嚴重，必須祭出各項優惠條件搶員工，雖然英濟積極進行全球化佈局，受此次大陸地區因新冠肺炎疫情缺工衝擊較少，但公司還是在員工在職期間透過各項福利照顧員工，更透過鼓勵長期財務規劃方式提前照顧其離職與退休後生活，讓員工無後顧之憂全心打拚。

過去英濟主要生產據點在大陸，為因應供應鏈移轉，英濟在台灣嘉義、馬來西亞及墨西哥建廠擴產，全球化佈局可望在今年完成，其中英濟台灣廠除全產能協助既有客戶5G相關產品開發與量產外，亦於嘉義民雄購地擴廠，預計今年第1季正式投產，未來嘉義廠將以生產3C及5G網通設備產品為主，公司將分三年逐步擴增產能，預計產能將達目前台灣廠區三倍以上。

在馬來西亞廠及墨西哥廠部分，英濟馬來西亞廠規劃以生產滑鼠產品為主，預計於2020年第1季正式投產，除初期具備、染色、射出成型、初階組裝與模具維修服務外，後續也將導入噴漆與印刷製程，未來也將開發當地客戶，站穩東南亞製造產業聚落；至於成立於2016年的英濟墨西哥廠在持續優化營運流程下，目前已近單月損益兩平，未來除配合既有客戶於墨西哥組裝之生產需求外，亦將藉助墨西哥地理、關稅協議優勢，在既有消費性電子客戶產品線外，開發更高精密度要求的歐美醫療器材、車用、航太客戶及耳機塑膠件產品。

英濟透過員工持股信託的實施，將能有效強化英濟徵才、留才、育才的能力，英濟表示，員工可自願每月提撥固定金額，公司並另補助100%購買公司股票，補助比率居業界頂標，優渥條件已吸引近80%員工參與，遠勝勞工自提勞退參與率(8%)逾9倍。

(時報資訊)