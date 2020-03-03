36歲曹姓毒販服刑期間，接連寫信向警方自首指年輕時犯下殺人、強盜等案件，檢警依曹男指述查出他曾在21年前參與青少年械鬥案，該案造成1名高職生死亡，台北地檢署查出曹男雖曾對死者動手揮拳，但當年死者父親已對傷害罪部分撤告，基於告訴不可分原則，台北地檢署3日不起訴曹男，另依強盜罪起訴曹男。

曹男因毒品案多次進出監所，去年服刑期間不斷寫信自首，指他1999年就讀中學時期，在通化街夜市、喬治商職附近參加械鬥。另2005年他在夜店包廂內把安非他命摻入酒內，迷昏友人後強盜金項鍊。

檢警查閱相關判決書，發現有最高法院刑事判決，提及1999年5月28日上午，劉姓少年在喬治商職附近，因械鬥身中2刀身亡。曹男當時是證人，劉男父在審理時對傷害罪部分撤告，因此法院諭知不受理判決，僅蔡姓少年被依殺人罪判刑定讞。檢方因告訴不可分原則，將曹男不起訴。

至於強盜案部分，曹男的友人證稱，當年確實有被搶，但不想追究，也沒有提告。但由於強盜罪屬非告訴乃論之罪，檢方日前依強盜罪起訴。

(中時 )