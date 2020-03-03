北市大橋頭幫角頭劉丁柱，本月1日在自家宮廟前遭槍手近距離開槍，教訓示威意味濃厚，警方不排除與宮廟糾紛或黑幫尋仇，已全力追查幕後主使者和犯案歹徒到案。

大橋頭幫前幫主遭槍手伏擊開2槍沒中，親自面對媒體說明過程。(李文正攝)

綽號「柳丁」的57歲劉丁柱，10年前涉及組織犯罪、暴力討債，近年來在安西街從事宮廟陣頭，手下有很多小弟，前天凌晨6點多，劉獨自要到民權西路口的宮廟，遭到埋伏在旁、戴口罩的男子近距離開槍。

劉聲稱並未與人結怨，雖然以前曾有過案底，但近來並沒有做壞事。案發時，1名身材魁武的槍手朝他開槍，第1槍往旁邊的柏油路射擊，並未打中劉，第2發疑似卡彈，第3發無法擊發，監視器畫面看出槍手立刻拉滑套，劉喝斥「幹什麼！」槍手撿起彈殼後騎車逃逸。

劉男遭開槍後接受媒體採訪，還笑稱「槍手手法太嫩」，還嗆，有事情可以公開來說，不用找人開槍。警方研判，槍手示警意味濃厚，已經調閱附近監視器畫面，近日將依違反槍砲彈刀條例報請檢察官指揮偵辦。

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(中時 )