不少媽咪要傷心了！英國知名母嬰用品服飾品牌mothercare將退出台灣市場，代理商奇哥宣布9月30日結束品牌代理。

代理mothercare的奇哥股份有限公司在台灣官網公告，由於全球營運策略的調整，英國mothercare母企業宣佈申請破產，奇哥股份有限公司將於2020年9月30日結束mothercare品牌代理，在此向所有mothercare愛用者致上最深的歉意。

奇哥公司未來仍會秉持著一貫的初衷，持續為大家服務，未來我們也會為每位寶寶與家庭，更用心地挑選和開發優質的品牌與商品。

來自英國的mothercare創立於西元1961年，早期以銷售嬰兒推車、育兒家具以及孕產婦服裝為主，後來逐漸擴大商品範圍，增加初生至8歲的嬰幼童服裝、貼身內著、鞋襪配件、寢具床組、哺育用品、沐浴保養品、外出用品與學習玩具…等全系列產品。其舒適、可愛的童裝及配件是不少台灣媽咪的心頭好，如今將退出台灣，肯定會有不少媽咪感到惋惜。

(中時電子報)