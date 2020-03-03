國標舞女王劉真動心臟手術後心跳驟停，目前正等待換心，心臟移植權威、振興醫院院長魏崢今天指出，短期心室輔助器的時效只有約1至3個月，而且劉真只能接受O型血，目前的狀況應該屬於「1A」最危險等級，相當棘手！

魏崢今天出席「百歲人瑞主動瓣膜置換」記者會，面對媒體詢問時表示，劉真不是他的患者，因此不便評論，但依照過去心臟移植經驗，心室輔助器裝久了，確實有可能出現血栓等問題，而且會由意識清楚的人優先排進器捐等待名單，因此如果患者沒有清醒，就算了排到了也不能做。

劉真目前還在榮總，魏崢說，以劉真的情況，在心臟移植條件屬於「1A」高危險等級，雖然現在等待心臟移植的人數還有將近200人，但一般醫師會視病人狀況安排，也不太可能把劉真排到一百人之後，不過換心除了血型問題也需要運氣，「也有人1個鐘頭就等到」，但因為劉真血型是O型，因此只能接受O型，等到的機率又更低。

(中時電子報)