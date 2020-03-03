澳洲央行（RBA）今（3）日宣布調降官方現金利率（OCR）25個基點，至0.50％，創下澳洲史上新低點，澳洲也正在遠離「高息市場」的行列。

澳洲央行對於此項決定，理由是權衡了新冠病毒的爆發風險。

根據多個調研機構在今天之前的民意調查，大多數經濟學家估計澳洲央行將維持利率現狀，不作出任何調降或調升。在澳洲央行召開貨幣政策會議之前，澳洲股市和澳幣對美元，跟著美股走跌一整周，股匯雙挫的龐大壓力，形成澳洲近期景氣最大的烏雲。

今天降息政策一經宣布，澳洲股市立即止跌反彈，澳幣兌美元也自跳升30個基點，來到0.656，若能站穩在今天這個回升的位置，代表2/28的0.651將是最低點。澳幣走勢與中國經濟有絕對關係，澳洲重要出口大宗商品，中國大陸是最大客戶，若澳幣兌美元最低點出現在今年第一季，代表後續第二、三季中國復工等經濟回神的效益，將為澳幣帶來挺升的後續展望。

(工商 )