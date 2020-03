SUPER JUNIOR(SJ)追平自身紀錄,再度於KKBOX「韓語專輯週榜」蟬聯121週冠軍,相關話題還登上韓國推特熱門趨勢前5名,成員東海在獲知消息時於直播中提及此事,全程近兩分鐘以中文感謝台灣粉絲,而銀赫也在SNS上甜喊謝謝台灣老婆。

自團體正式結束軍白期後,SJ積極展開團體活動,除了在韓國發行兩張專輯《Time_Slip》與《TIMELESS》,還推出日語專輯《I THINK U》,這是繼他們首張日語正規專輯《HERO》後,時隔6年再度推出日語專輯,專輯發行後迅速空降日本公信榜專輯日榜冠軍,展現韓流帝王不分國界的威力。

SUPER JUNIOR全員回歸後所完成的最新日語專輯《I THINK U》將於3月6日推出台壓CD+DVD版,CD收錄包含先行數位上架而蔚為話題的〈I Think I -Japanese Version-〉在內等五首歌曲。日本版原創歌曲〈Fly to the Moon〉和〈Spotlight〉,以及成員利特與東海分別參與歌曲製作的〈BLUE〉、〈愛教會了我〉。DVD收錄〈I Think I–Japanese Version-〉Music Video、Music Video拍攝幕後花絮、封面拍攝幕後花絮、綜藝影片「擲出骰子最早逃出的是誰呢!那當然是我啊!」凡購買台壓版即贈日本進口10x10cm貼紙,數量有限送完為止。

(中時電子報)