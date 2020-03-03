國民女團「AKB48 Team TP」日前舉辦生日會，為2月壽星曾詩羽、林倢慶生，並邀請團員張羽翎、麻由、周佳郁一起同台慶生和粉絲同樂。曾詩羽說：「周佳郁穿著一身的西裝很帥氣，但是被大家說很像保全人員的感覺，後來就一直模仿起保全人員的樣子。」讓生日會充滿歡笑。

2月壽星曾詩羽、林倢。（圖／好言娛樂提供）

壽星林倢表示和曾詩羽約好要穿洋裝美美現身，因為袖子剪裁方式，被團員說很像阿嬤袖套，「結果這件洋裝的名字就變成阿嬤袖套。」生日會上，「吻魔擔當」張羽翎一直很想親林倢，2人最後真的親嘴，讓林倢直呼絕對不會有第二次！林倢更許願希望今年有機會學會潛水，想要看看海下的世界。

曾詩羽、林倢、張羽翎、麻由、周佳郁一起同台慶生和粉絲同樂。（圖／好言娛樂提供）

由於近期活動減少，國民女團AKB48 Team TP團員也透過在直播平台分享遊戲跟音樂，曾詩羽說：「偶爾會分享內心的感觸，聊聊人生還有對於自己對一些時事的想法，大家很愛我的心靈雞湯。」林倢分享透過和粉絲的直播互動：「像是活動後台花絮，或私底下搞笑出糗的一面，粉絲很喜歡聽我說。」

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(中時電子報)