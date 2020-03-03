新冠肺炎疫情蔓延，重挫百業，微風集團、S Hotel、旅遊電商平台KKday日前均申請放員工無薪假，北市勞動局對此統計，截至2月26日止，累計有46家企業申請放無薪假，通報人數達1586人，其中以住宿及餐飲業14家749人最多，占一半，目前通過備查的僅3家83人，其餘還要將資料備齊。

勞動局長陳信瑜指出，北市截至2月26日止，向勞動局提出縮減工時的企業共計46家，通報人數1586人，影響行業及最多人數皆為住宿及餐飲業，共14家749人，通過備查的有3家、開始實施無薪假有83人。

陳信瑜統計，其次申請無薪假的是支援服務業（旅行社）11家155人，第3名則是資訊及通訊傳播業5家117人；而目前通過備查的3家分別就是住宿飯店業、支援服務業、資訊傳播業，其餘46家因為還在勞資協議，或是資料未備齊，只要備妥就不會有不通過的問題。

她分析，歷年通過申請無薪假的企業數為2012年12家、2013年22家、2014年20家、2015年19家、2016年25家（最高峰）、2017年8家、108年3家、2019年9家。

陳信瑜說明，無薪假申請通過1次為3個月，可申請展延，被放無薪假的勞工在這段時間可做其他工作，但資方仍要給付勞資協商時的最低薪資，並提供原薪資的勞健保；此外勞工也可參加勞動部推出的「充電再加值2.0計畫」，每月最多可領1萬8600元；企業端也可向勞動部申請350萬元做啟動企業資訊課程。

她還說，勞動局9日要辦3場「企業申辦減少工時維護勞工權益說明會」，此為北市率全國之先，由勞動局主動去說明的，目的是希望資方雖面臨疫情，但仍務必考慮勞方的基本權益，需取得雙方同意協商，再報到勞動局。

(中時 )