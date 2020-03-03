中天綜合台36頻道《小明星大跟班》開播4年廣受觀眾朋友喜愛，明（3/4）晚間10點將播出主題「演藝圈戀情公開真的等於分開嗎？」邀請演藝圈情侶檔大飛及楊晨熙、金剛及梁云菲合體上節目，並邀請「戀情公開前輩」小鍾、愛雅與主持人吳宗憲、吳姍儒Sandy一起討論究竟公開戀情是好？是壞？愛雅率先以過來人的身份表示，若再選擇一次絕不會公開戀情！

《小明星大跟班》梁云菲(左)、金剛(右)首度鏡頭前放閃。(圖/中天綜合台提供)

從戲劇《麻辣鮮師》走紅的演員金剛，近年轉往香港演藝圈發展，去年四月底突然認愛國光女神「Nana梁云菲」，造成演藝圈一陣譁然。一開場吳宗憲表示「只見鴛鴦不見仙」這回終於見到這對小情侶，兩人被問及怎麼會突然公開戀情？梁云菲表示：「金剛很沒安全感，所以一直想要公開。」金剛急忙替自己說話「明明就是一起說要公開」！梁云菲透露：「剛公開戀情時，粉絲與周遭的朋友都認為金剛愛賭博、愛嫖妓、又涉及槍擊案，負面新聞很多，所以大家都反對這段感情，但我不管這些緋聞是真是假，反正是我的選擇。」梁云菲也時常在IG、臉書上分享兩人的相處與生活，眾人才逐漸了解金剛寵女友無上限，是標準的「妻奴」，梁云菲更自曝「交往到現在我甚至沒有自己洗過頭髮」！還在熱戀期的兩人充滿粉紅泡泡，一舉一動都閃瞎眾人。

相較於金剛、梁云菲兩人高調認愛，愛雅曾因沈玉琳爆料不得不公開戀情，也因此飽受注目讓愛雅堅決表示，若重新再來一次，絕對不會選擇公開承認戀情，且「之後談戀愛都會偷偷來」！並透露當時公開戀情後不僅有網友留言放話「再也不愛你」，就連死忠粉絲都離她而去，甚至被對方的粉絲攻擊到覺得自己很差勁，吳宗憲趕緊安慰：「抓別人胃口太難，做自己就好了。」而愛雅也表示，分手後要面對的事情更多，除了一舉一動受到關注與炒作，就連前任結婚也會被大做文章，並喊話：「我跟他已經是兩件事，他跟我無關。」希望分手後不要再受到打擾。

《小明星大跟班》楊晨熙(左)、大飛(右)大談緋聞「薑母鴨事件」。(圖/中天綜合台提供)

已和男友在一起七年的楊晨熙去年底接受男友大飛求婚，首次在鏡頭前公開談及緋聞「薑母鴨事件」，自曝「被拍到的時候大飛很生氣」，令吳宗憲驚訝地說：「我們都沒有主動提哦」！楊晨熙急忙解釋：「因為我的個性過於大喇喇，大飛總是提醒我要多注意，但我卻沒有更謹慎。」至於被問及兩人婚事何時確定，大飛則大方表示：「結婚當然可以，可是公證後還有很多事情要處裡，但我最害怕麻煩，現在彼此也有各自的事業要衝，所以沒有心思做這些。」並向大家保證「時間到了就會結婚」。

中天綜合台36頻道《小明星大跟班》開播4年廣受觀眾朋友喜愛，收視屢創佳績，昨（3/2）日播出主題「愛的迫降小明星！外國人聯誼大會！」20-44歲、25-49歲收視勇奪同時段綜藝節目第一，30-39歲女性收視更高達1.32，可見外國帥哥的魅力無極限，擄獲眾多女人心。想看更多精彩內容請鎖定中天綜合台36頻道週一至週五晚間10點《小明星大跟班》。

(中時電子報)