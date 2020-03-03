員榮所捐贈的是屬於光電式偵煙型，當偵測區域煙濃度超標時，會立刻發出聲響，為民眾爭取黃金逃生時間。（吳建輝攝影）

彰化縣消防局近來積極推廣住宅火災警報器，員榮醫療體系響應推廣住宅消防安全，購買300個住宅用火災警報器，捐贈給彰化縣消防局第二大隊，除了推廣住宅消防安全外，希望拋磚引玉吸引更多企業界一起響應，未來將優先開放給弱勢族群家庭，及有高風險建築優先申請。

火災警報器能提升住宅火災預警效果，進而減少民眾生命財產的損失，彰化縣消防局推廣至今，縣內一般住家火災緊報器的安裝率達47.8％左右，今天員榮所捐贈的是屬於光電式偵煙型，當偵測區域煙濃度超標時，會立刻發出聲響，為民眾爭取黃金逃生時間。

彰化縣消防局第二大隊長徐文聰表示，一般公共場所及有消防列管的工廠都有安裝火警自動警報設備，但一般民眾住家及透天厝等，通常不會裝設，這300個火災緊報器將優先開放給弱勢族群家庭來申請裝設，另外像鐵皮、老舊及木造等建築，也會優先開放申請。

員榮醫療體系員生醫院院長郭武憲表示，往年員榮醫療體系都會視消防局需求，捐贈各式消防用具，今年響應推廣住宅火災緊報器，捐贈300個給消防局第二大隊來使用，另外面對新冠肺炎疫情，員榮醫療體系醫療副院長涂川洲，也主動與消防局接洽，希望能傳授第一線的消防弟兄，在接觸疑似病患時，可以自保的相關知識，來減少被感染的風險。

(中時 )