新竹縣男子「林東京」2月25日搭乘廈門航空班機返台，理應居家檢疫至3月10日，防疫人員27日欲聯繫前往關懷，該男卻數度變更地址甚至失聯，新竹縣政府28日依法公布其姓名，晚間即傳出人已回到新竹，新竹縣衛生局已派員前往探視，並陪同至醫院檢查健康狀況，針對他未遵守規定部分，也將依據相關法規從重處分，開罰100萬。

「林東京」依法應居家檢疫至3月10日，防疫人員27日聯繫時，他數度變更地址，甚至到台北萬華區，然而台北市防疫人員查訪時，不是找不到地址，就是查無此人，新竹縣衛生局通報內政部後，縣府28日正式公布其姓名，盼望「林東京」盡速與防疫機關連繫。

新竹縣警察局竹北警分局27日晚間獲報後，六家派出所長葉日仁也積極協助尋人，並連繫其親友勸說，以大眾安危為重，28日晚間，林東京即前往六家派出所，告知行蹤。

衛生局表示，由於林東京一度失聯，已先聯繫醫院，將帶往醫院檢查身體狀況，若一切正常且配合，則回歸居家檢疫，若身體出現異常，則留院觀察，盡量減少與群眾接觸。

衛生局也表示，由於「林東京」違反相關規定，除去生理健康狀況，針對失聯、外出等行為，將從重處分。殷東成也表示，林東京此個案經由蒐證確認，也期望能警醒大眾，因此祭出重罰。

(中時 )