行政院會通過「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算案」，台中市長盧秀燕3日表示，中央因應新冠肺炎疫情編列600億特別預算，要求各局處能留意掌握中央各部會研擬的相關草案及資訊，當這筆經費分配到各局處時能盡速運用，雖然中央可能跳過地方政府直接發放，也可能針對各縣市自身的防疫作為審查補助，提醒各局處必須了解並做好相關計畫，極力爭取這筆預算。

盧秀燕指出，行政院因應新冠肺炎疫情編列600億元特別預算，立法院各委員會已選出召集人負責這項600億元審查，包括防疫作為、減稅及補助等紓困措施，該特別預算為全國資源，中央將分配到衛福部、經濟部、教育部等各部會，各部會再對應地方政府各局處，為節省時間，中央各部會已在作業。

盧秀燕表示，如經濟部已編列振興券，有些部會則編列人事補助或採買津貼等，各行各業也開始討論如何運用這筆預算，希望各局處能留意掌握中央各部會研擬相關草案及資訊

，當這筆經費分配到各局處時才能盡速運用。

她說，雖然中央也可能跳過地方政府直接發放，但有可能針對各縣市自身的防疫作為審查補助，因此市府必須了解並做好相關計畫，極力爭取這筆預算，地方政府與轄內機關資訊流通較容易，市府各單位如掌握到中央資訊，須適時轉達給所轄團體、民意機關或各行各業的負責人，讓他們了解正確方向。

(中時 )