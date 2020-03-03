印度日前發生震驚全球的「德里輪姦案」，女醫科實習生潘迪（Jyoti Singh Pandey）遭6名男子輪流性侵致死，歷經長達7年訴訟，法院最後裁定嫌犯絞刑。正當被害者母親欣慰終於還女兒公道了，結果3月3日執行再度推遲。由於嫌犯輪番遞請願書，法院指出，除非有進一步命令，否則不會執行死刑。

回顧案情，受害的女大生潘迪2012年12月16日晚間，看完電影後搭乘公車，結果竟遭到阿克夏、巴萬、維奈和公車司機芮姆（Ram Singh），和他的哥哥穆克什以及未成年阿夫洛茲（Mohammad Afroz）等6人性侵，最後傷重身亡，引起全球關注。

7年訴訟期間，4名死刑犯不斷提出訴願，向總統提出憐憫請願書等各種法律救濟，以此來拖延時間。不過最後德里地方法院裁定，對穆克什（Mukesh Singh）、阿克夏（Akshay Thakur）、巴萬（Pawan Gupta）和維奈（Vinay Sharma）等4人判處絞刑，並於3月3日清晨6時許執行。

由於先前曾有2次推遲，被害者的母親對於最後裁定3月3日的絞刑日感到欣慰，「這已是第3次死令，我感到曙光再現，希望這是最終裁決。」沒想到又再次失望。

德里法院再度推遲了4名死刑犯的執行，原因是嫌犯巴萬提出的憐憫請願書被總統拒絕了；根據《德里監獄規則》，若被總統拒絕寬恕，最快也要經過14天才能進行下一步。

而巴萬的律師則說，雖然巴萬的治療請願書被駁回，憐憫請願書也被總統拒絕，但這份憐憫請願書已移交給最高法院，要求最高法院改判無期徒刑。而嫌犯維奈則提交一份申請，指精神不穩定需要保外就醫，也被允許了，因此死刑命令被保留。

對此法界人士痛批，辯護律師的行為根本是故意的，讓被告的治療與請願等請求留到最後一刻，使得執行被推遲。

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(中時電子報)