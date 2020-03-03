玄彬昔日出席電影見面會影片今在微博熱傳。（圖／翻攝自秒拍）

新冠肺炎疫情在韓國延燒，目前已達4812確診例，29例死亡，不少演藝圈名人最近都拋磚引玉捐款抗疫。因《愛的迫降》人氣又翻紅的玄彬，今(3日)被曝私下瞞著公司捐了2億韓元（約503萬台幣），善行隔了近半月才曝光，粉絲也誇他人帥心更帥。

據《StarNews》報導，玄彬上月末透過官方社群網站發信祈福疫情早日過去，不久他便透過社會福利共同募捐會「愛心果實」，在沒報備公司的情況下，低調捐了2億韓元，他還要求公益團體不要公開此事，因此事情隔了近半月才曝光。

報導指出，玄彬私下便常在各方面投注善款，去年他為江原道火災重建捐款，也曾資助有藝術才能的低收入戶少年。而他和孫藝真因《愛的迫降》大紅，過去和孫藝珍參加電影《極智對決》的見面會片段今在微博熱傳，可見他當天先是被主持到頭昏的主持人誤叫「新郎」，又被觀眾叫錯片中名稱，讓他哭笑不得、一臉無奈。

最有趣的是後來有粉絲提問，竟將玄彬叫成「歐逆（姐姐）」，讓玄彬傻眼站起面壁，最後無奈笑說：「我今天做錯什麼了嗎？」一旁的孫藝真也笑翻，網友回說：「藝真歐逆已笑瘋」、「他倆是真的配！！！玄彬是真的可！」、「旁邊孫藝真小姐姐無敵可愛」、「他們是真的般配啊，這麼高的顏值沒在一起可惜了」。

(中時電子報)