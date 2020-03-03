中央流行疫情指揮中心表示，目前新冠肺炎確診者當中，已有12人出院，其餘個案病況穩定。目前國內新冠肺炎確診者，計有42人，除了死亡者、出院者外，其餘狀況穩定。

昨日國內新增161例疑似個案，目前累計通報2,450個案，含42名確診、2135名排除，其餘隔離檢驗中(154名初驗陰性、其餘待檢驗)。確診個案中，1名死亡、12名已出院、其餘個案病況穩定，持續住院隔離中。

案27群聚接觸者828人，共採檢183人，其中5人陽性(案28至32)、其餘皆為陰性；針對案33、39、40境外移入個案接觸者，持續追蹤健康情形及採檢結果；鑽石公主號19名返台國人無後送個案，持續於集中檢疫所密切觀察健康情形。

指揮中心指出，依據大陸疾控中心通報及各省市區衛生健康委員會公布資料，大陸全部31省市區(不含港澳特別行政區)累計確診80151例，較前日新增125例，其中6806例重症，2943例死亡。國際間累計9720例確診病例，分布71個國家/地區；病例數以韓國4212例、義大利1835例、伊朗1501例、日本鑽石公主號687例(含本國籍5例)及日本274例為多；病例中160例死亡，以伊朗66例、義大利52例、韓國22例、鑽石公主號6例、日本6例為多。

指揮中心提醒民眾，應落實手部衛生並做好咳嗽禮節。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後14天內如出現疑似症狀，可撥打免付費防疫專線1922依指示戴口罩儘速就醫，並請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以及時診斷通報。

(中時 )