北部8旬翁群聚結案 接觸者採檢陰性 13:462020/03/03 中時 林周義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北部8旬翁群聚結案 接觸者採檢陰性。(本報資料照 鄭任南攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北部一名8旬老翁（案27）日前確診新冠肺炎，2名兒子、1名太太、1名孫子、1名看護也接續確診。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，老翁群聚案所有接觸者採檢陰性，宣告結案。 指揮中心表示，案27群聚接觸者828人，共採檢183人，其中5人陽性（案28至32）、其餘皆為陰性，因此宣布結案。 比酒精更方便好用 水神這些地點免費拿 (中時 ) #結案 #接觸者 #採檢 #陰性 #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #NCP #台灣 也許您會感興趣 推薦閱讀 發燒猝死未採檢不准葬 家屬崩潰 01:122020/02/28 政治要聞 國內累計9人出院 未來採檢3陰才能解除隔離 14:382020/02/28 生活 公布案33日本旅遊路徑 掌握67名接觸者持續採檢 14:142020/02/29 生活 再添5確診個案！4人院內感染 案34病房遭關閉 14:202020/02/29 生活 首起復陽案例 公主號旅客在日治療出院後回台竟確診 13:532020/03/01 生活 新冠病毒超狡猾 3採陰後才能解隔離 18:172020/03/01 生活 在日康復回台復發？我再添1確診 04:102020/03/02 焦點新聞 新冠肺炎確診人數增至41人 疑陪病接觸所致 15:052020/03/02 生活 第41例無明顯症狀接觸者少 指揮中心：感染源難追蹤 23:222020/03/02 生活 我新增1確診 41例為案34女兒 04:092020/03/03 焦點新聞 生活熱門新聞 台灣疫情會大爆發？唐綺陽給答案 這星座注意健康 - 生活 直播》院內感染再擴大！案34同病房陪病家屬確診 - 生活 劉真恐考慮拔管？醫：代表有好轉 - 生活 明起氣溫「階段式下降」 氣象局曝這天低溫恐探13度 - 生活 血壓忽高忽低不準？居家量血壓有眉角 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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