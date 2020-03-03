北部一名8旬老翁（案27）日前確診新冠肺炎，2名兒子、1名太太、1名孫子、1名看護也接續確診。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，老翁群聚案所有接觸者採檢陰性，宣告結案。

指揮中心表示，案27群聚接觸者828人，共採檢183人，其中5人陽性（案28至32）、其餘皆為陰性，因此宣布結案。

(中時 )