違停害命！騎士撞小貨車 遭遊覽車追撞不治 14:052020/03/03 中時 陳淑芬 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 李姓機車騎士撞上違停小貨車，人車倒地，再遭遊覽車追撞，李男送醫不治。（翻攝照片／陳淑芬台中傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 35歲李姓騎士今天上午行經台中市霧峰區中投東路二段時，撞上違停卸貨的自小貨車，豈料，再遭後方一輛遊覽車追撞，導致李男頭部受傷，現場無生命跡象，經送醫不治。 據了解，24歲張男駕駛自小貨車今天上午8時許，違規臨停路邊上下貨，行駛慢車道的李姓騎士，撞上小貨車後車斗而倒地。豈料，45歲徐男駕駛遊覽車從快車道從後而來，再追撞上李男，導致李男頭部受傷，當場即沒有生命跡象，經送大里仁愛醫院急救後宣告死亡。 (中時 ) #小貨車 #遊覽車 #騎士 #追撞 #頭部 也許您會感興趣 推薦閱讀 蘆洲無業男駕車迴轉 男騎士遭撞飛倒地哀號 09:082020/02/28 社會 甲仙台20線騎士墜落橋下 送醫不治 10:162020/02/29 社會 汐止區公所外包商挖路害命 檢認未設警示燈起訴包商負責人 12:472020/02/29 社會 傻眼！10人藏貨車去復工！一查都是來自疫區 19:062020/02/29 社會 砂石車沿路「卸貨」 濱海公路7騎士慘摔 14:542020/03/01 社會 將軍槍擊案重傷郭女 今晨不治 09:262020/03/02 社會 228連假出車禍肇逃 車主到案稱服感冒藥恍神 13:082020/03/02 社會 嫌車聲太吵 莽男屋內擲酒瓶傷路過騎士被訴 16:332020/03/02 社會 騎士搶快擦撞救護車 2人傷幸無礙 18:062020/03/02 社會 社會熱門新聞 新竹失蹤居家檢疫男林東京 遭罰天價100萬 - 社會 吳振吉女兒沉冤8年 辦公室照片掉落顯靈破案了 - 社會 當年魯蛇炫娶烏克蘭正妹 5年後辣妻變成… - 社會 正妹網求單純三溫暖 警神回笑翻上萬網友 - 社會 花蓮脫逃假釋犯 竟是大台北計程車之狼 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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