35歲李姓騎士今天上午行經台中市霧峰區中投東路二段時，撞上違停卸貨的自小貨車，豈料，再遭後方一輛遊覽車追撞，導致李男頭部受傷，現場無生命跡象，經送醫不治。

據了解，24歲張男駕駛自小貨車今天上午8時許，違規臨停路邊上下貨，行駛慢車道的李姓騎士，撞上小貨車後車斗而倒地。豈料，45歲徐男駕駛遊覽車從快車道從後而來，再追撞上李男，導致李男頭部受傷，當場即沒有生命跡象，經送大里仁愛醫院急救後宣告死亡。

(中時 )