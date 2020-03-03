蔡英文總統今天接見澳洲駐臺代表高戈銳，感謝面對這波疫情，澳洲在世界衛生組織（WHO）執委會及國際民航組織（ICAO）理事會期間，都為臺灣發聲。她也期盼攜手對抗疫情，並儘早開啟經濟合作協定 (ECA) 的談判，共創雙贏。

蔡英文指出，過去幾個月來，澳洲受到野火重創，臺灣從政府到民間都非常關切，也看到英勇的澳洲消防員及義消持續在第一線奮鬥。現在，全世界面臨新型冠狀病毒的威脅，希望我們能秉持澳洲人民面對野火的勇氣與奉獻精神，攜手對抗疫情。

她也感謝澳洲政府積極支持臺灣的國際參與，特別是面對這波疫情，澳洲在世界衛生組織執委會及國際民航組織理事會期間，都為臺灣發聲，期盼澳洲未來繼續大力支持臺灣。

蔡英文指出，這幾年來，臺澳關係在各領域都越來越密切。在教育方面，去年有超過1萬8千名臺灣學生到澳洲留學。透過澳洲「新可倫坡計畫」(New Colombo Plan)合作計畫，今年也將有超過360名澳洲各大學的青年學子來臺研習進修。密切的人員往來，相信能夠增進臺澳兩國相互瞭解及友好情誼。

在經貿方面，透過雙方的努力，在今年1月也順利簽署有機同等性相互承認協議，將讓臺灣優質的有機產品能夠進到澳洲市場，促進有機產業的發展。她希望兩國在如此緊密的經貿合作上，能夠儘早開啟經濟合作協定的談判，持續開創新的發展。也期盼跟澳洲在兩國共同經營的良好基礎上，持續深化關係，共創雙贏。

(中時 )