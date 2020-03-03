繼國內前三大投信基金上架之後，「鉅亨買基金」再次新增高人氣的安聯投信基金，平台境內基金檔數近300檔。近期因全球新冠肺炎感染人數急速增加，在投資人恐懼疫情可能對經濟造成極大的衝擊下，全球股市歷經一週狂跌風暴，「鉅亨買基金」認為，在疫情控制尚未明朗前，不宜貿然搶短，建議投資人以長期投資的角度佈建投資部位。此次安聯投信基金上架，平台的基金選項將更豐富，其中台股基金以及人民幣計價的基金商品可選擇的標的也增多，投資人可趁此波修正，擇優佈局。

此次安聯投信總計有24檔主基金、含不同幣別達61檔基金於「鉅亨買基金」上架，加上安聯77檔境外基金，有將近140檔基金可供投資人選擇。「鉅亨買基金」總經理張榮仁表示，安聯投信無論是境內或境外基金，績效表現有目共睹，也是得?的常勝軍，因而受到投資人青睞，尤其是台股基金，去年的表現更是鶴立雞群。這次新增投信基金後，不僅安聯系列的產品線備齊，台股基金及人民幣計價的基金數也增多，投資人在資產配置的選擇上將更多元、更全方位。未來「鉅亨買基金」將持續增加其他投信基金商品，預計上半年至少還有六家投信的境內基金將上架，屆時平台的產品線會更加豐富。

新冠肺炎疫情持續延燒，造成全球股市陷入恐慌性賣壓。不過，張榮仁認為，根據「鉅亨買基金」投資研究部的觀察，美國經濟短期仍未有衰退的情況出現，與美股連動頗高的台股在修正過後仍有表現機會，建議投資人可趁這波修正期間，持續佈建台股基金投資部位。另外，亦建議增加配息型基金的投資比重，為資產增加防護部位。安聯投信的配息型基金擁有多幣別可供選擇，投資也會更靈活更有彈性。

為了歡慶安聯投信基金於「鉅亨買基金」平台上架，即日起至2020年5月31日前，安聯投信系列基金單筆申購享零手續費優惠，另外，月月扣部份的零手續費優惠亦至2020年12月31日止。張榮仁建議，除了利用投資市場震盪之際進場，累積較多的投資單位數外，亦需在投資組合中增加配息基金部位，為投資資產建置防護部位，而透過零手續費優惠專案建置部位，降低投資成本，更有機會提升投資組合的表現。

(工商 )