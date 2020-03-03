苑裡國小畢業旅行3日如期舉行，中午用餐除了加強事前消毒工作，也落實公筷母匙。（翻攝照片／巫靜婷苗栗傳真）

苑裡國小畢業旅行3日如期舉行，中午用餐除了加強事前消毒工作，也落實公筷母匙。（翻攝照片／巫靜婷苗栗傳真）

苑裡國小畢業旅行3日如期舉行，學生進出景點需量體溫及酒精消毒雙手。（翻攝照片／巫靜婷苗栗傳真）

新冠肺炎疫情尚未趨緩，許多學校因應防疫，決定將畢業旅行取消或延後舉辦，不過近日苗栗苑裡卻有家長PO文批評苑裡國小仍如期舉辦3月3、4日的畢業旅行，一早師生搭著遊覽車開心出發，校方解釋，事前有進行家長意見調查，最後僅5名學生不參加，參加者也要求務必落實防疫工作。

因應防疫，許多學校選擇暫緩畢業旅行或是禁止辦理跨縣市活動，苑裡國小原定3、4日舉辦畢業旅行，校方為求慎重，事先研擬6年級學生校外教學意願調查，70名學生中，33票贊同如期舉辦，20票贊同延期至5月7、8日舉行，15票兩者皆可，只有2票贊同取消畢業旅行。

苑裡國小校長呂祥羲表示，因為贊同如期舉辦的家長占多數，所以校方逐一打電話給20名贊同延期的家長溝通，獲得同意後如期出發，最後僅5名學生不參加，可獲全額退費；除了65名參加學生，還有6名老師及6名領隊陪同，為期2天1夜的南投行以戶外景點為主，包含九族文化村、日月潭等景點。

呂祥羲指出，旅程中，校方有準備額溫槍、酒精、殺菌液、口罩等防疫物資，用餐時使用公筷母匙，上下車及進出景點落實量體溫和消毒，要求師生加強防疫工作，另外，也有家長認為選在此時舉辦，可避免5月份與其他學校人擠人、風險高，因此決定如期舉行。

教育處學管科長徐建男表示，原則上學校是否舉辦校外教學等活動，基於尊重各校師生及家長，由校方自行決定，一旦決定舉辦，校方需遵守《校外教學因應武漢肺炎注意事項》規定，成立應變小組商定活動期間送醫及退費機制，注意疫情指揮中心的消息，並針對沒有參加的學生給予補課計畫。

(中時 )