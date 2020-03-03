偏鄉地區特約藥局數量少，其中烏來、平溪本就無特約藥局，僅該區衛生所販售口罩，供不應求下民怨四起；新北市衛生局今表示，3月起在烏來、平溪以及石碇新增4處口罩購買點，分別為平溪十分里衛生室、石碇中民衛生室、烏來忠治溫馨關懷站、烏來福山活動中心，販售時間依各據點公告為主。

新北市衛生局表示，2月6日口罩實名制剛上路時，全市共1140間特約藥局，其中4間近期因私人因素陸續退出，目前共1136間，另有20區的衛生所加入販售。

新北市衛生局指出，考量偏遠地區醫療資源不足，加上人口老化、交通不便等因素，許多民眾只能靠定期巡迴醫療門診，3月起平溪區、石碇區及烏來區衛生所，在衛生室、活動中心或關懷站等醫療服務據點，新增4處購領口罩地點。

新北市衛生局提醒，養成良好衛生習慣是預防傳染病的根本，民眾應持續加強手部衛生及注意咳嗽禮，唯有澈底落實才能避免讓傳染病有機可乘，確保健康。

(中時 )