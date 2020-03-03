中華隊〔前3位〕由出生於苗栗泰安的馮俊凱領軍。〔謝明俊攝〕

這次賽事有139位選手參賽，補給車排成一列相當壯觀。〔謝明俊攝〕

2020國際自由車環台大賽第3站浪漫台3線站3日上午登場，自高鐵竹北站開始到台中縣石岡遊客服務中心為止，其中大部分賽段在苗栗縣境內，包括我國、法國等29國17隊139位選手參賽，我國選手由來自苗栗泰安的馮俊凱領軍，期望再創佳績，為國爭光。

國際自由車環台大賽從3月1日至5日舉行，全台共分5站，其中第3站浪漫台3線站，賽程跨越新竹縣、苗栗縣及台中縣，全長共158．5公里，其中苗栗縣境內賽段最長，並且行經獅頭山、仙山、鯉魚潭等優美山區，主辦單位並安排南庄遊客心及上館國小等2處衝刺得分點，以及仙山、鯉魚潭等2個登山點，對國際選手來說，挑戰性十足。

為了讓全世界觀看即時賽況，這次環台賽透過歐洲體育台Eurosport在歐洲等等50餘國，以20種語言直播，並同步在youtube全程即時轉播。

苗栗縣長徐耀昌了響應比賽並展現苗栗特色，在沿線安排了多達17隊的加油隊，以充滿在地特色的草莓等道具，搭配原民服裝、客家花布，以及客家舞獅、鼓隊為選手加油打氣。

3日上午9時30分，比賽從新竹高鐵站出發，約至上午10時37分，領先群由苗18縣道進入苗栗縣境內，主集團則相隔約2分鐘，賽隊沿著台3線、苗124乙縣、124縣、苗26線、苗26─2線、苗119甲線以及台6線，至卓蘭大橋後入台中縣。

參加本次賽事的中華隊，是由出生於苗栗泰安的環台賽登山王三連霸霸主─台灣一哥馮俊凱領軍，帶領從全國公路賽脫穎而出的中生代及新生代好手一同征戰，期望馮俊凱能再拿下好成績。

(中時 )