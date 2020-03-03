台灣彩券公司3日推出以賽車為主題的新款刮刮樂「贏向終點線」，每張售價新臺幣200元，總中獎率36.1％，共有3個頭獎200萬元，總獎金超過5.1億元。

台彩表示，賽車的競速快感受到許多民眾的喜愛，是全球受歡迎的運動之一，不僅國際型賽事受到關注，台灣坊間也有不少小型賽車場提供民眾享受飆速的樂趣，近年來電競手遊產業發展賽車競速遊戲，更增加不同的樂趣，為了讓民眾在紙上也能有飆速的快感，創造有別以往的刮獎刺激體驗，台灣彩券公司特別推出賽車主題新款刮刮樂「贏向終點線」，每張售價200元。

台彩表示，在新款彩券票面以酷炫賽車分別在賽道上競賽為設計，共有6局遊戲，只要在同一局賽道遊戲中刮出5個箭頭符號，即可得到該局獎金，彷彿一路暢行無阻、飆向終點贏得獎金，若刮出三角錐符號則代表該局遊戲結束，遊戲玩法相當簡單，充滿緊張刺激的競速氣氛，猶如親身體驗在賽車場上競速的快感。「贏向終點線」共有3個頭獎200萬元，總中獎率36.1％，超過14萬個1,000元(含)以上獎項。

(工商 )