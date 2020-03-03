台中市府建設局3月5日至9月20日，將啟動北屯區太原路地下道第二階段填平工程，屆時將封閉原地下道汽車道，請用路人改走側車道通行。建設局長陳大田強調，封閉期間仍維持原路段汽、機車「雙向通行」，交通不打結！

建設局長陳大田表示，太原路地下道填平工程採階段性執行，4日將可完成第一階段填平鐵路東側機車道及建置寬頻管道等工程，5日起接續辦理第二階段地下道填平作業，藉由第一階段將側車道拓寬為足夠汽、機車通行「雙向雙車道」。

第二階段施工期間仍可維持原路段雙向通行，往來台74線及大坑、新社、太平地區的汽、機車，可改走地下道兩旁側車道或替代道路。

陳大田指出，太原路地下道填平過程採「雙向通行、交通不打結」原則，運用對交通影響最低的階段性封閉車道調配，雖拉長施工期間，但能讓民眾維持既有生活行車動線。

地下道填平後，將有助於地方區域整合、強化行車安全，同時改善南京東路及東光路口淹水問題，提升在地生活品質。

(中時 )