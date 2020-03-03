北市勞動局統計，全國勞資爭議調解案年約2萬5000件，其中北市就占5000件、全國5分之1，更是各縣市之最，調解案的前3名分別工資爭議、給付資遣費爭議、契約爭議。勞動局長陳信瑜為提升和解成立率與降低調解天數，上任後明訂考核機制，希望藉由增聘專業的調解委員與調解人，提高品質。

勞動局勞動基準科長陳昆鴻分析，北市調解案的前3名中，工資爭議（積欠工資、加班費）占50％、給付資遣費爭議占20％、契約爭議（契約性質、恢復雇傭關係）占10％；去年調解案總件數4830件、成立率46.77％、平均辦理天數22.19天，每年都有提升品質，勞動局也訂下明年目標成立率50％，平均辦理天數要縮至20天。

陳昆鴻統計，北市現任調解委員有87人、調解人84人，均希望能朝向100人，所以勞動局已在上個月公告增聘，收到了20件，本月進行審查，5月1日將會上線。

陳信瑜表示，由於勞、資都有在場反映，部分調解人員的技巧與經驗要加強，比如有勞工有意願回原職場，但調解人員不應把一些狀況說僵，導致勞工撕破臉、回不去，所以希望透過考核制度，提升專業溝通技能，但也不會把調解人員剔除，因他們是很熱心當志工，一場調解會僅領1000元。

陳信瑜說，所以勞動局今年首創「調解人評選會」，對外公告招聘、評選優秀、配合度高的調解人，另明訂調解人考核制度，期望透過新的聘任及考核機制，更加優化調解人品質，進而促成勞資和解並縮短民眾等待開會時間，提升調解量能。

(中時 )