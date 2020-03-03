台北車站某知名補習班劉姓班主任，前年將新聘老師提供的學生榜單張貼補習班「紅榜」，對外宣傳招生，事後被2名男學生發現，認為權益受損，提告違反個資法。台北地檢署調查認定劉男違法利用個資，3日起訴劉男，聲請簡易判決處刑。

檢警調查，2018年5、6月，1名男數學老師到該補習班授課，他為了彰顯自己的教學成效，把在先前任職過的補習班學生大學放榜成績，應徵時附在履歷交給劉姓班主任過目。

劉男得到榜單後，未經學生同意，便將數十名學生姓名、錄取學校製作成「紅榜」張貼在補習班門外，作為招生用途。

2018年底，考取國立大學的2名男學生看到「紅榜」，認為自己沒有到該補習班補習，為何該補習班「紅榜」會有他們的資料？指控劉男濫用個資，涉嫌違反個資法。

據了解，劉男供稱事前沒問過老師可否使用這些資料，不認為有犯罪，懷疑2人是受同業唆使提告，老師則證稱，他應徵時曾經提供這些資料，但劉男並未詢問他是否同意使用。檢方依法起訴。

(中時 )