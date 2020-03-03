龍華科技大學文化創意與數位媒體設計系主任葉茉俐，與國內知名設計公司產學合作，所設計的《墨白》作品榮獲香港「2019 DFA亞洲最具影響力設計獎」時尚類全場大獎及金獎，充分展現該校在設計教育以及軟實力的超強能量，也讓台灣創意在亞洲發光。

龍華科大文創系主任葉茉俐表示，「DFA亞洲最具影響力設計獎」鼓勵以人為本的設計，提倡亞洲社會文化價值與科技發展。每年均有頂尖設計師展現他們最具創意的作品以角逐大獎。評審團由香港及國際公認專業設計師和專家組成，從對亞洲的影響力、整體的卓越表現、科技的應用、商業及社會上的成就等層面評選參賽作品，競爭相當激烈。能獲得佳績，對文創系師生實屬不易。

葉茉俐指出，此次她與自由落體設計公司「東裝」部門共同設計的《墨白》系列作品，是以東方特色設計時尚產品，並運用動態秀結合數位媒體剪輯影音展現特色，而文創商品及影視媒體不僅是文創系的兩大學習主軸，更充分發揮產學合作功能。

她說，相對於西裝，東方人也應該有屬於自己的「東裝」。因此設計團隊主要設計理念是以東方「墨白」為題，將書法與水墨畫的筆觸融入面料，重塑傳統服飾之現代創新時尚設計，再現文化特色的心靈豐沛能量。

《墨白》作品去年並獲選文化部台北時裝週，以中國風配樂及詩詞旁白動態展演品牌2019春夏系列。葉茉俐主動積極爭取學生實習機會，並由系上張仁礦老師帶領學生參與台北時裝週2019《墨白》、2020《參透》春夏系列的時尚動態秀展演佈展、接待與活動拍攝任務，藉此合作體會業界實務，師生均獲益良多。

(中時 )